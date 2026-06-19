В России начнут выпускать просторный семейный кроссовер с богатым оснащением

Кроссовер Exlantix ET российской сборки появится на рынке под брендом Esteo

На днях в столице официально представили новую автомобильную марку, которую создали совместными усилиями холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo. Речь идет о бренде Esteo.

Производство машин развернут в Санкт-Петербурге, на площадке в Шушарах. Завод серьезно обновили: сейчас уровень автоматизации позволяет ежегодно выпускать до ста тысяч автомобилей. По сути, это серьезная заявка на объемы.

Первой ласточкой, которая должна заинтересовать публику, стал кроссовер Esteo MX. Операционный директор бренда Алексей Ледков пояснил: новинка относится к сегменту D (среднеразмерный SUV) и задумана как «вход в бренд». Более крупные модели обещают позже.

Esteo MX

«Автомобиль будет агрегатирован двигателем внутреннего сгорания, но мы видим сценарий развития бренда намного дальше. Большая часть модельной линейки будет сконцентрирована на автомобилях на новых источниках энергии», – отметил Ледков.

Акцент в модельной гамме собираются делать на гибридных и частично электрифицированных внедорожниках. Полноценные электромобили тоже не исключены, правда, явно не на первых ролях.

Кстати, в дилерские центры Esteo MX попадет уже до конца июня. Компанию ему вскоре составят модели Exlantix ET и ES. Эти машины уже знакомы российским водителям, а теперь они переходят под крыло нового бренда в статусе старших.

Exlantix ET

Ледков приоткрыл кое-какие детали: модель ET уже начали выпускать на заводе в Шушарах. Скоро можно будет увидеть российскую сборку Esteo Exlantix ET. А вслед за этим планируют представить полноразмерный гибридный кроссовер EX8.

Интерьер Exlantix ET

«Это будет уже полноразмерный гибридный кроссовер. Модель будет называться EX8, и в скором времени вы узнаете о ней подробности», – пообещал топ-менеджер.

Флагманский EX8 – это шестиместный внедорожник класса F. Его оснастят турбированным двигателем-генератором объемом 1,5 литра в паре с электрической полноприводной системой на двух моторах. В основе философии – премиальные ходовые качества и внушительная общая мощность гибридной установки.

Ранее «За рулем» уже рассказал о планах этой марки.