Китайский поток: каждая четвертая «бэушка» в РФ теперь из Поднебесной

За пять месяцев 2026 года импорт подержанных авто из КНР вырос более чем вдвое

В Россию хлынул мощный поток подержанных автомобилей из Китая. По данным аналитиков, только за прошлый год было ввезено более 81 тыс. таких машин, что в 3,5 раза превышает показатели 2024-го. Тенденция только усиливается: за первые пять месяцев текущего года объем поставок вторички снова удвоился, достигнув 38 тыс. единиц.

Эксперты объясняют это затовариванием огромного китайского рынка, где ежегодно обновляются многомиллионные парки. Россия, будучи надежным партнером, становится главным получателем этой вторички. При этом средний возраст ввозимых авто составляет около четырех лет, а лидируют в структуре импорта вовсе не местные марки, а мировые гиганты китайской сборки: Volkswagen, Audi и Toyota.

Однако у такой популярности есть и обратная сторона. На китайских площадках много машин, побывавших в авариях или затоплении, и их история часто остается неизвестной для российских покупателей. Несмотря на риски, рынок б/у автомобилей стабилен: на одну покупку новой машины приходится пять сделок с подержанной. Средний чек при этом составляет около 1,19 млн рублей.

Китайские бренды постепенно укрепляют позиции и в рейтингах продаж. Хотя в общем зачете они пока уступают Lada и Toyota, в категории машин до 7 лет Chery, Haval и Geely уже прочно обосновались в первой десятке. Дистрибьюторы, ранее игнорировавшие этот сектор, теперь активно запускают программы поддержки, видя в нем высокую маржинальность.

Рынок меняется, и доля «китайцев» на вторичке, по прогнозам, будет только расти.