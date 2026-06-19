Россияне перестали избавляться от китайских машин через год-два: что происходит?

Эксперт Коган рассказал, почему россияне все реже продают китайские авто через 1–2 года

Ранее на автомобильном рынке доминировал стойкий стереотип: китайскую машину нужно продавать как можно быстрее, желательно до истечения первых двух лет эксплуатации. Многие покупатели первой волны массового импорта рассматривали автомобили из КНР как временное решение.

Но теперь этот потребительский паттерн претерпел кардинальные изменения. Владельцы «китайцев» все реже продают свои авто после 1-2 лет владения, рассказал председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров, основатель компании ВсеИзКитая Андрей Коган.

Главный локомотив, который заставил водителей пересмотреть свои привычки, – это макроэкономика в чистом виде. Новые автомобили дорожают ударными темпами из-за индексации утильсбора, ползущей инфляции и космических процентов по кредитам. Разрыв между ценой в салоне и тем, что просят за машину с пробегом, стал настолько глубоким, что даже выгодная продажа почти нового кроссовера не спасает: доплата за точно такую же свежую модель выходит внушительной.

Именно эти «финансовые ножницы» вынудили автомобилистов отказаться от привычки обновлять транспорт по настроению – теперь владение текущим имуществом кажется более разумной стратегией.

Второй важнейший фактор – реальный опыт, накопленный за последние годы. Помните страшилки про то, что китайский авто ржавеет после первой зимы или сыплется электроника? На деле все оказалось сильно преувеличено.

Ведущие бренды из Поднебесной продемонстрировали вполне достойную выносливость в наших климатических и дорожных реалиях. Если кроссовер спокойно проходит 40-50 тысяч километров, а его краска и агрегаты остаются в порядке – психологическое напряжение и желание срочно от него избавиться просто исчезают.

Дополнительным якорем для владельцев стала официальная гарантийная политика. Крупные игроки рынка сегодня предлагают защиту на пять-семь лет или до 150 тысяч километров пробега. Продавать машину спустя год-два – значит добровольно отказаться от этого зонтика как раз в тот момент, когда автомобиль уже прошел обкатку и только начал радовать.

Плюс к этому инфраструктура сервиса наконец-то стабилизировалась: хаос с запчастями в прошлом, дилерские сети разрослись, а независимые мастера научились работать и с китайским софтом, и с компонентами.

Вторичный рынок тоже перестал пугать. Ликвидность популярных моделей выровнялась, и они теряют в цене не сильнее, чем когда-то теряли корейские или японские бестселлеры. А технологическая гонка китайских инженеров, между прочим, вышла на плато.

Цифровой кокпит, ассистенты и комфортные опции в машине двухлетней давности все еще воспринимаются современными. Желание сменить «гаджет на колесах» ради чуть более крупного экрана уже не кажется таким острым. Рынок пришел к зрелости: экономический расчет и надежность победили моду на сверхбыстрое обновление автопарка.

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