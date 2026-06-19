Дети повредили чужую машину: что грозит родителям

Юрист Славнов: за повреждённую детьми машину заплатят родители

Автоюрист Дмитрий Славнов разъяснил, кто несет ответственность, если ребенок во время игры во дворе повредит чужую машину. По словам эксперта, согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, лицо, причинившее вред, обязано его полностью компенсировать. Автовладелец, чья машина пострадала от детских шалостей, имеет право обратиться в правоохранительные органы для фиксации ущерба.

Как отмечает Славнов, нужно детально описать все повреждения - царапины, вмятины. Далее потребуется независимая оценка стоимости восстановительного ремонта.

Затем можно приступать к процедуре взыскания ущерба непосредственно с родителей или законных представителей ребенка. Если досудебное урегулирование не принесет результатов, взыскание компенсации будет осуществляться через судебные инстанции, напоминает автоюрист.

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