Что грозит автомобилистам за просроченный техосмотр в этом году?

Штраф 2000 рублей за просроченный техосмотр грозит такси, автобусам и грузовикам

По закону водители некоторых транспортных средств обязаны проходить техосмотр. Если просрочить эту процедуру, можно нарваться на денежное взыскание. Автомобильный адвокат Лев Воропаев объяснил, кому именно грозят неприятности и в каком размере.

«По статье 12.5 ч 1.1 КоАП штраф составляет 2 тыс. рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным», – уточнил юрист.

На деле ситуация выглядит не так однозначно. Для многих легковушек, используемых в личных целях, диагностика носит добровольный характер. Скажем, если машине больше четырех лет, но она не такси и не коммерческий транспорт, пропуск ТО не грозит владельцу штрафом. Под удар попадают совершенно другие категории: такси, автобусы, грузовики и прочие специализированные машины, работающие на коммерческой основе. Именно для них отсутствие свежей диагностической карты чревато наказанием.

Кстати, ранее Лев Воропаев уже предупреждал: в текущем году пройти техосмотр обязаны не только такси и автобусы, но и машины каршеринга, учебные автомобили, а также старые транспортные средства и весь платный пассажирский коммерческий транспорт.

О скрытых неисправностях, которые не видит бортовая электроника, «За рулем» ранее подробно разбирал.