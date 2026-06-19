Душ в вагоне и современное оснащение — а какие недочеты имеет новый вагон РЖД?

РЖД представили купейный вагон-отель с душем и увеличенными полками

РЖД показали, как должен выглядеть комфортный дальний поезд нового поколения. Речь не о премиальном «люксе», а об обычном купе, правда, с парой серьезных отличий. Например, вместо четырех стандартных полок в купе помещается только две. Зато их длину увеличили почти до двух метров: это настоящий подарок для всех, кому раньше приходилось спать, поджав ноги.

Вагон-отель РЖД

Интерьер решен в светлых тонах с темными акцентами – дизайнеры вдохновлялись отделкой яхт. В купе много гладких панелей, встроенных шкафчиков и ниш. Для вещей предусмотрены отдельные ячейки на каждого пассажира, общий шкаф на три секции и антресоль сверху, куда можно закинуть сумки или спортинвентарь. Правда, длинные лыжи туда не влезут, так что туристам на горнолыжку придется думать отдельно.

Управление микроклиматом и освещением вынесли на сенсорную панель – можно настроить все под себя. В каждом купе есть выдвижные экраны для просмотра фильмов, розетки с USB-портами и сейф для документов. Самый заметный плюс – душевая кабина в коридоре: раньше такая опция была только в дорогих составах. А еще здесь обещают фен, утюг и гладильную доску, что превращает поездку в подобие мини-отеля на колесах.

Но не обошлось и без минусов, которые уже заметили первые пассажиры. Антресоль расположена высоко – людям невысокого роста до нее дотянуться сложно, особенно с тяжелым багажом. Дверцы шкафов, по отзывам, могут самопроизвольно открываться на ходу или, наоборот, закрываются слишком туго. Избыточное количество полок для хранения на коротких маршрутах кажется лишним, хотя для туристических поездок это скорее плюс. Высоким пассажирам мешают выступающие детали диванов в разложенном виде – даже несмотря на скругленные углы.

До конца 2026 года РЖД планирует выпустить на линии 28 таких вагонов. Если эксперимент окажется удачным, а замечания по эргономике – исправленными, формат с двухметровыми спальными местами и душем может заменить привычные купе. Пока это пилотная история. Она ясно показывает направление: меньше «советской» тесноты, больше современного комфорта. Но одновременно становится ясно, что продумывать каждую деталь по-прежнему непросто.

О том, как избежать дискомфорта в дороге, «За рулем» ранее рассказал.