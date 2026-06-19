GAC S9 уже в России. Цена известна

Продажи флагманского GAC S9 с запасом хода 1000 км стартовали, цена — от 6,8 млн рублей

В Санкт-Петербурге, в пространстве «Дом Семьи GAC», дали старт продажам полноразмерного гибридного кроссовера GAC S9.

Россия стала первой зарубежной площадкой для этой модели, которая призвана конкурировать с лидерами класса. Инженеры сделали ставку на последовательную гибридную схему (REEV) с электрическим полноприводным шасси. Благодаря этому новинка одинаково комфортно чувствует себя как в плотном городском трафике, так и на загородных трассах, ведь суммарный запас хода превышает 1000 километров.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой общей мощностью 340 л.с., в состав которой входит турбомотор объемом 1,5 литра, мощностью 156 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7,2 секунды.

Габариты автомобиля впечатляют: длина более 5 метров, а колесная база почти 3 метра, что гарантирует простор даже для высоких пассажиров. В салоне – кожа Nappa, вставки из натурального дерева, трехзонный климат-контроль и шумоизоляция стекол.

Технологическая начинка представлена большим 15,6-дюймовым экраном мультимедиа с поддержкой CarPlay и Android Auto, а также проекционным дисплеем. Водителю доступны интеллектуальные системы помощи ADAS, включая автопилот в пробках, контроль дистанции и автоматическую парковку. Управляемость настраивается через адаптивную подвеску SDC с выбором режимов от «Эко» до «Спорт».

В России GAC S9 пока предложат в единственной топ-версии SX Premium. Рекомендованная розничная цена составляет 6 799 000 рублей.

Производитель дает гарантию 5 лет или 150 тыс. км на весь автомобиль и 8 лет на гибридную систему.

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