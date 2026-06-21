Эксперт рассказал, что при перепродаже машины способно увеличить цену на 15%

Андреев: регулярный уход за салоном и кузовом окупается при перепродаже авто

Внешний вид подержанного автомобиля напрямую влияет на его стоимость.

Как рассказал эксперт Владимир Андреев, ухоженная машина может оцениваться на 10-15% дороже аналогичной модели с пробегом, за которой не следили. Покупатели воспринимают чистый кузов и салон как гарантию исправности техники, тогда как неопрятный автомобиль, даже дешевый, будет продаваться намного дольше.

Специалист советует не откладывать уборку на последний момент, а поддерживать порядок регулярно. В теплое время года многие процедуры можно делать самостоятельно, используя профильную автохимию. Андреев предупреждает: универсальные средства часто бесполезны, а для кожи и пластика нужны специальные составы, предотвращающие трещины и выгорание. Особое внимание стоит уделить свежим загрязнениям – битум или смолу проще удалить сразу, не дожидаясь их въедания в лак.

«Используйте специализированные средства. Одно очищает стекла, другое защищает пластик от выгорания на солнце и пыли за счет антистатического эффекта, третье предназначено для очистки тканевой отделки салона, четвертое смягчает кожу сидений. Чем универсальнее средство – тем меньше толку, если речь не идет о дорогих европейских составах», – отмечает эксперт.

Эксперт также напоминает о важности замены салонного фильтра каждые 7,5 тыс. км – это не только улучшает микроклимат, но и предотвращает запотевание стекол. При этом важно не допускать типичных ошибок: нельзя тереть салон одной тряпкой, использовать спиртовые салфетки для пластика или пробовать полироль для панели на стеклах. Перед применением любого состава его стоит протестировать на незаметном участке.

Есть и региональная особенность: в некоторых областях жесткая вода оставляет на кузове белый налет, требующий полировки. Андреев рекомендует ополаскивать машину очищенной водой.

Такой комплексный подход делает использование автомобиля приятным, а продажу – максимально выгодной.