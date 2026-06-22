Новый Гелендваген дешевле миллиона: что за зверь и в чем подвох?

Мини-копии автомобилей нельзя использовать на дорогах общего пользования

В интернете все чаще встречаются объявления о продаже крошечных машинок, которые выглядят как точные копии настоящих автомобилей. Внутри у них стоят либо мотоциклетные двигатели, либо электромоторы. Продавцы уверяют: для поездок по поселку или для детей это идеальный вариант – ни прав, ни регистрации в ГАИ не нужно.

Цена удовольствия стартует примерно от 150 тысяч рублей. Китайские производители давно освоили выпуск уменьшенных копий знаменитых моделей. Внешне они напоминают Porsche, Jaguar, Ram или даже новинки Xiaomi, хотя технически с оригиналами их ничего не связывает.

Один из таких автомобильчиков, похожий на Porsche Cayenne, обойдется покупателю в сумму от 150 тыс. руб. Если брать оптом, можно сэкономить еще тысяч двадцать. Елена Лисовская, автор YouTube-канала «Лиса рулит» и эксперт по подбору машин из-за рубежа, призналась, что тоже торгует подобной техникой.

По ее словам, бывают как электрические версии, так и варианты с ДВС. Например, мини-G-класс в ее автосалоне стоит 485 тыс. руб. Однако Лисовская подчеркнула: ездить на таких машинках по дорогам общего пользования нельзя.

На площадке Greats цены на подобные копии, включая тот же G-класс, доходят до нескольких миллионов. Там все упирается в качество сборки и характеристики. Электрическая версия, к примеру, разгоняется до 50 км/ч и может проехать около 50 км без подзарядки. Заряжается она от обычной розетки.

Внутри – полный фарш: электростеклоподъемники, аудиосистема, дворники, светодиодная оптика, клаксон. Некоторые детали даже стилизованы под оригинал. Но поставить такую технику на учет в ГАИ нереально, предупредил сотрудник салона. Пользоваться ей можно только вне дорог – на закрытой частной территории или в охраняемом коттеджном поселке.

Никаких специальных документов для этого транспорта не существует. В салоне честно назвали эти экземпляры «просто игрушкой» и сравнили со спортинвентарем: если попадетесь на дороге, будет штраф.

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