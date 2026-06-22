Toyota сократит модельный ряд: каких моделей лишится мир?

Toyota планирует сократить модельный ряд ради повышения прибыльности

Руководитель североамериканского подразделения Toyota Кента Кон, недавно вступивший в должность, объявил о грядущем сокращении модельного ряда. По его словам, это необходимо для повышения прибыльности японского автопроизводителя. Кон подчеркнул, что чрезмерное количество модификаций ведет к росту расходов на разработку, поэтому он намерен внимательно изучить, какие модели приносят убытки.

Стоит отметить, что компания начала действовать еще до официального заявления. В конце мая Toyota отказалась от запуска серийного производства электроседана, создававшегося на базе концепта Lexus LF-ZC.

Пока топ-менеджер не называет конкретные модели, которые могут исчезнуть с рынка. Однако, судя по текущим показателям продаж, примерный список уже можно составить.

Один из главных кандидатов на вылет – водородный Mirai. Этот автомобиль стабильно демонстрирует слабые продажи на протяжении многих лет. В прошлом году в США реализовали всего 210 экземпляров. Кроме того, рынок может покинуть седан Crown, хотя его кроссовер-версия Crown Signia пользуется заметно более высоким спросом.

Вероятно, Toyota также сократит количество модификаций у внедорожника 4Runner и пикапа Tundra. Например, сейчас в США доступно 12 версий 4Runner и 10 вариантов Grand Highlander. Компания, скорее всего, оставит лишь самые востребованные комплектации, оптимизируя производственные затраты.

Ранее «За рулем» рассказывал, что японский автопроизводитель не спешит с официальным возвращением в Россию.