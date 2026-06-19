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Новый ульяновский внедорожник — первый показ

Мантурову показали перспективный внедорожник Sollers S9 ульяновского производства

В Ульяновске первому вице-премьеру Денису Мантурову показали новую модель Sollers — готовящийся к серийному производству полноразмерный рамный внедорожник S9.

Новинка пойдет по конвейеру в грядущем сентябре, причем производить ее в индустриальном парке УАЗ собираются по полному циклу – со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. О готовности к серийному производству в «Соллерсе» сообщали еще в апреле. Как известно, Sollers S9 является соплатформенником пикапа Sollers ST9 (в оригинале – JAC T9) и клоном китайского внедорожника JAC JS9.

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Если ранее озвученные планы окажутся претворены, на ульяновском конвейере окажутся версии внедорожника под обоими брендами – и Sollers, и JAC. Отметим, что поделившийся платформой пикап уже выпускается в Ульяновске – и тоже в двух вариантах: как Sollers ST9 и как «исходный» JAC T9.

Ранее «За рулем» рассказал, что к работе над S9 привлекали молодых специалистов МГТУ им. Баумана.

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Источник:  Максим Кадаков
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