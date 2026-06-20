Флагманские кроссоверы Mercedes-Benz получили новые тяговитые моторы

Представлены Mercedes-AMG GLE и GLS с 4-литровым двигателем на 603 силы

Немецкий автогигант обновил два самых мощных кроссовера в своей линейке – Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 S. Внешне от обычных версий их отличают лишь пара деталей: затемненная решетка радиатора, переработанные воздухозаборники, а также эксклюзивные колеса (22 дюйма для GLE и все 23 – для «старшего» GLS). Внутри – карбоновая отделка и новое спортивное рулевое колесо.

Mercedes-AMG GLE

Под капотом – не просто обновка, а настоящая революция. Атмосферу сменил 4-литровый битурбомотор, который, как ни странно, выдает те же 603 лошадиные силы, что и предшественник. При этом инженеры добились главного: двигатель стал заметно экономичнее и острее реагирует на газ. В тандеме с ним трудится 48-вольтовый стартер-генератор – он тоже вносит лепту в снижение аппетита.

Mercedes-AMG GLS

Оба внедорожника оснащены новейшей 9-диапазонной автоматической коробкой и полным приводом с умной системой распределения момента. Разница в динамике, кстати, минимальна: GLE разменивает «сотню» за 3,6 секунды, а более массивный GLS – всего на 0,3 секунды медленнее.

Дорожный просвет тоже стал умнее. За него отвечает пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами и кучей режимов – клиренс можно как опустить на 10 мм, так и поднять на 55 мм. Цены на новинки Mercedes-Benz пока держит в секрете.

Ранее «За рулем» объяснял, как современные моторы реагируют на некачественное топливо и масла.