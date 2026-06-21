Дети повредили чужую машину во дворе: кто заплатит по закону?

Юрист Дмитрий Славнов: за ущерб чужому автомобилю от ребенка отвечают родители

Что будет, если ваш ребенок во время игры во дворе случайно повредил чужую машину? Автоюрист Дмитрий Славнов подробно объяснил, кого именно привлекут к ответственности в таком случае.

Как напомнил эксперт, в этой ситуации действует статья 1064 Гражданского кодекса РФ. По ее нормам, тот, кто нанес вред, обязан полностью возместить убытки. Владелец поврежденного авто вправе обратиться в полицию, чтобы зафиксировать факт и размер ущерба.

«Владельцы автомобилей могут взыскать ущерб за повреждения от детских игр с родителей несовершеннолетних. Если ребенок малолетний, ответственность обычно несут родители; если ему от 14 до 18 лет, он отвечает сам, а родители компенсируют вред при отсутствии у него дохода или имущества для возмещения ущерба», – заключил юрист.

О том, как в СССР решали такие споры, «За рулем» уже рассказывал.