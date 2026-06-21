Новый внедорожник производства УАЗа — подробности и видео

Пилотная партия внедорожников Sollers S9 отправлена на сертификацию

Перспективная новинка бренда Sollers уже отправилась на сертификационные испытания – для них задествовали пилотную партию внедорожников Sollers S9.

На днях с моделью ознакомился первый вице-премьер Денис Мантуров, и в ходе этой встречи в Ульяновске нашли очередное подтверждение сроки старта серийного производства: запуск в индустриальном парке УАЗ официально назначен на сентябрь. Известно, что модель будут производить по полному циклу, начиная со штамповки кузовных деталей, часть которых будет делаться из российской оцинкованной стали.

Также в цикл производства входит сварка и окраска кузова, а затем – сборка автомобиля на конвейере. Интересно, что параллельно с Sollers S9 на УАЗе планируют собирать и оригинальный JAC JS9, причем оба «близнеца» будут иметь адаптацию к РФ. Такую же схему «Соллерс» использует и с собирающимися там же, на УАЗе, практически идентичными пикапами Sollers ST9 и JAC T9.

Более того, Sollers ST9/JAC T9 имеют общую с Sollers S9/JAC JS9 платформу – собственно, внедорожник был спроектирован на базе пикапа. Поэтому и силовые агрегаты, по всей видимости, окажутся общими. Уже известно, что для Sollers S9 предложат бензиновые и дизельные моторы. Напомним, у пикапа Sollers ST9 2-литровый бензиновый мотор выдает 224 л.с. и 390 Нм, а дизель того же объема – 163 л.с. и 410 Нм. Оба идут в паре с 8 ступенчатой АКП – она же анонсирована и для внедорожника Sollers S9.

Ранее «За рулем» рассказал, как Sollers S9 готовят к запуску в серию.