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Предзаказ на «тройку» BMW открыли раньше срока

Из-за ажиотажа вокруг BMW i3 заказы на нее открыли раньше срока

Перспективная модель BMW, только ожидающая запуска в серию – электрический седан i3 – вызвала небывалый покупательский бум.

Из-за повышенного интереса к новинке компании BMW пришлось открыть предзаказ на модель ранее запланированного срока. Покупатели, оформившие заказ в числе первых, получат автомобили версии First Edition, предусматривающей особое оснащение с дополнительными пунктами в комплектации. Цены на седаны BMW i3 в Германии начинаются от 75 340 евро – то есть чуть более 6,3 млн рублей по текущему курсу.

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Предзаказ на «тройку» BMW открыли раньше срока

Новая «тройка» выделяется не только новаторским дизайном, позаимствованным у обновленного iX3 и уже вызвавшим столько пересудов. Баварцы пошли на смелый шаг, анонсировав первой именно электрическую версию, ее же запуская первой в производство на заводе в Мюнхене в августе этого года, и обещая добавить классическую бензиновая версию лишь позднее.

Предзаказ на «тройку» BMW открыли раньше срока

Но, похоже, электричка получилась достойной флагманства: у рассекреченной модификации i3 50 xDrive (именно на ней основана First Edition) 800-вольтовая архитектура с интегрированной в структуру кузова батареей на 108,7 кВтч, запас хода 906 км по циклу WLTP, сверхбыстрая зарядка мощностью 400 кВт... Два электромотора суммарной отдачей 469 л.с. 645 Нм разгоняют машину до 100 км/ч за 4,7 секунды. Словом, мы понимаем тех, кто заказал ее уже сейчас.

Ранее «За рулем» рассказал о рестайлинге BMW i7 в совершенно отличном от «тройки» стиле.

Предзаказ на «тройку» BMW открыли раньше срока

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