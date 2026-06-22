В России возобновились продажи известного надежного корейского кроссовера

Hyundai Santa Fe пятого поколения предлагаются в России с ценами от 4 млн рублей

Пятое поколение Hyundai Santa Fe добралось до российского рынка. Кроссоверы завозят по альтернативным каналам, и сейчас в продаже – несколько сотен машин. Цены стартуют с отметки ровно в 4 миллиона рублей – как за автомобили в наличии, так и под заказ.

Hyundai Santa Fe

По сути, новые Santa Fe оказываются даже дешевле многих китайских одноклассников. Geely Monjaro (он же Volga) стоит не меньше 4 599 990 рублей. Топовый Haval H5 обойдется в 4 349 000, Jaecoo J8 – от 4 289 000, а семиместный Jetour X90+ 2025-2026 годов – минимум в 4 199 000. За то же самое можно получить корейца.

Напомним, модель дебютировала летом 2023-го, и тогда многие ахнули: дизайн поменялся кардинально. Обтекаемый семейный кроссовер превратился в угловатого «внедорожника», да еще и подрос в габаритах (почти вплотную подобрался к флагманскому Palisade).

Минимальную цену в 4 миллиона предлагают во Владивостоке. Это версия корейской сборки с 1,6-литровым турбомотором (180 л.с.), в паре с которым шестиступенчатый автомат и встроенный электродвигатель на 65 сил. Суммарная отдача – 235 л.с. Правда, в Омске такой же вариант стоит уже от 4 390 000.

Чуть дороже – 4 490 000 рублей – кроссовер «под ключ» привезут в Тулу. Но здесь уже китайская сборка, 2,0-литровый 247-сильный турбомотор GDI, классический автомат и полный привод. За 4,5 млн этот вариант доступен во Владивостоке, в Москве – от 4 750 000, а в Омске, Иркутске и Уфе – на двести тысяч дороже.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Интересный момент: за 4 950 000 рублей Santa Fe с тем же 247-сильным мотором уже лежит в наличии в Оренбурге. В Москве, Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, Краснодаре, Стерлитамаке и Казани цены на «живые» машины доходят до 5 400 000.

Есть и экземпляры из Казахстана – под капотом 2,5-литровый атмосферник на 194 силы, восьмиступенчатый автомат и полный привод. В Казани такой Santa Fe продается за 5 490 000, в Перми – за 5 950 000, а в Уфе и Самаре – уже за 5 990 000.

Вообще, новые «Санта Фе» сейчас можно найти в Ярославле, Пензе, Воронеже, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Рязани, Калуге, Иркутске, Нягани, Набережных Челнах – и это далеко не полный список. Всего в продаже как минимум две сотни машин, почти все – с полным приводом.

Ранее «За рулем» сравнивал Hyundai Santa Fe с китайскими одноклассниками.