Названа неожиданная причина перегрева китайских моторов

Причина перегрева китайских авто — рабочая температура выше 100 градусов

Даже на исправной машине летний зной способен создать проблемы с охлаждением. Не всегда радиатор и антифриз справляются как надо. Основатель тюнинг-центра «Лаборатория скорости» Станислав Мельников объяснил, почему моторы китайских автомобилей рискуют перегреться.

По его словам, встречается одна причина, которую дилеры часто обходят стороной в своих официальных объяснениях. Современные авто, причем не только из Поднебесной, вынуждены работать при температурах за сотню градусов. Причем на холостом ходу и при малых нагрузках двигатель «обязан» разогреваться до 100-110 °C – так требуют нормы выбросов, это не дефект, а компромисс с экологическими стандартами. Чем горячее в цилиндрах, тем меньше вредных веществ вылетает в трубу.

С началом движения температура опускается, но моментально снизить ее до привычных «ходовых» 85-90 градусов нереально. Какое-то время мотор крутится при повышенных, опасных значениях. А если водитель резко давит газ, нагрев кратковременно подскакивает еще больше. Итог – перегрев, детонация, повреждения поршней и даже выкрашивание покрытия гильз на цельноалюминиевых двигателях. Масляное давление падает, отсюда задиры, колоссальный рост температуры поршней и колец, а само масло рискует закоксоваться.

Периферия системы охлаждения – резина и пластик. На «европейцах» эти детали живут до 50 тысяч километров при ста градусах и выше. На «китайцах» – вдвое меньше. Дальше материал начинает крошиться и расслаиваться, теряет герметичность, появляются утечки. Учитывая такую неисправность, «убить» двигатель – вопрос минут.

Перенастройка блока управления (ЭБУ) помогает решить проблему, и делается это по двум направлениям.

Меняют целевую температуру на всех режимах. Холостой ход – ниже 94 °C, под нагрузкой – 88-90 °C. Так и мотор, и детали охлаждения прослужат дольше.

Важна корректировка подачи топлива. На современных моторах, включая китайские, топливовоздушная смесь на пике наддува слишком бедная – стехиометрическая, ради экологии и экономии. То есть бензин сгорает полностью, без избытка кислорода. Но обогащенная смесь куда безопаснее в плане риска детонации. Специалист рекомендует настраивать защитное обогащение до 0,82 по лямбде во всем диапазоне максимального наддува – это дополнительно убережет мотор.

После такой процедуры машина едет не хуже, а часто и живее – калибровки становятся адекватнее реальной жизни. Рабочая температура стабильна и в пробке, и на трассе. А главное – уходит тот самый термонагрузочный «пик» на холостых, который закладывают производители ради сертификации. В итоге мотор работает в щадящем режиме, масло не деградирует, риск задиров и детонации минимален, а ресурс двигателя серьезно растет, подытожил Мельников.

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