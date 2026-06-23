Почему идею запрета частникам ставить дорожные камеры восприняли негативно?

Ассоциация «ОКО» осудила инициативу ГД о запрете установки частных дорожных камер

Аргументы парламентариев, настаивающих на том, что коммерческие структуры самовольно расставляют камеры для фиксации нарушений на дорогах, не имеют под собой оснований. Такой ответ от ассоциации «ОКО» (она объединяет производителей и операторов подобных систем).

В организации подчеркнули: закон предельно ясно прописывает, где именно могут стоять такие комплексы. Все эти места перечислены в пункте 14 статьи 22.1 федерального закона № 257. И решения принимает отнюдь не бизнес.

«Размещение камер – прерогатива исключительно Госавтоинспекции и региональных транспортных властей. Они исходят из показателей аварийности, загруженности трасс и прочих критериев безопасности, которые тоже зафиксированы в законе. Обойти эту процедуру просто невозможно», – заявили в ассоциации.

Кстати, данные с любых камер попадают в единую систему МВД «Паутина». Если оборудование смонтировано с нарушениями, штрафы с него попросту не оформят. Так что схема с «ловушками» в запутанных местах, о которой говорят депутаты, технически нежизнеспособна.

Между прочим, при концессионной модели частная компания за свои деньги поставляет, монтирует и обслуживает комплексы. Но само оборудование еще до начала работы переходит в собственность региональных властей.

В «ОКО» поясняют: для регионов это по сути готовая система безопасности «под ключ» – им не нужно тратить бюджетные средства. А вложенные бизнесом деньги возвращаются через часть средств, которые поступают в казну от тех же штрафов.

Напомним, группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым (он возглавляет комитет по труду и соцполитике) ранее подготовила законопроект, запрещающий частникам устанавливать и использовать камеры. Документ уже отправили в правительство на заключение. Авторы ссылаются на то, что бизнес якобы выбирает места с неочевидной дорожной разметкой, чтобы набить штрафные сборы.

О том, что грозит за просроченный техосмотр, «За рулем» уже рассказывал в этом году.