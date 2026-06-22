Спрос на «японок» бьет рекорды: ввоз вырос почти на четверть

С начала года ввоз машин через таможни Дальнего Востока вырос на 23%

Поток импортных машин на Дальнем Востоке продолжает расти, несмотря на все изменения в законодательстве. С января по май 2026 года таможенные органы региона оформили 152,4 тысячи автомобилей для личного пользования – это на 22,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Причем основные объемы пришлись на две ключевые точки.

Лидером традиционно выступила Владивостокская таможня: через нее прошло 112,5 тысячи авто. На втором месте – Уссурийская, оформившая 33 тысячи машин. Замыкает тройку Читинская таможня с показателем в 2,5 тысячи. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления, эти цифры уже называют рекордными для начала года.

Япония по-прежнему остается безусловным лидером среди стран-поставщиков. Оттуда пришло более 138 тысяч автомобилей – это 90,8% от всего ввезенного объема. Южная Корея заняла вторую строчку: оттуда поступило свыше 10 тысяч машин (6,6%). Замыкает тройку Китай с почти 4 тысячами авто (2,6%). Интересно, что активный рост импорта продолжается даже на фоне недавнего увеличения ставок утилизационного сбора – очевидно, дальневосточники не готовы отказываться от привычного выбора.

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