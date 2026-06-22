Этот популярный в России автобренд резко снизил цены

Эксперт Моссев: BAIC U5 Plus 2025 подешевел в России на 330–390 тыс. рублей

Неделя с 15 по 21 июня не отличилась большим количеством изменений в прайс-листах дистрибуторов. Бренд BAIC снизил цены, отмечает со ссылкой на CARgument в MAX эксперт Олег Мосеев.

Цены на седан C-класса U5 Plus, выпущенный в 2025 году, были снижены сразу для всех модификаций. Стоимость упала на 330-390 тысяч рублей. Теперь минимальная цена составляет 1 990 000 рублей, а максимальная – 2 150 000.

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