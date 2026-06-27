Названы 26 лучших моделей для людей 60+: от компактных кроссоверов до электрокаров
Немецкий автоклуб ADAC составил рейтинг из 26 моделей, которые идеально подходят для водителей старшего возраста.
При выборе учитывались не только цена и надежность, но и удобство посадки, обзорность и простота управления.
С возрастом приоритеты при выборе машины смещаются: комфорт и безопасность становятся важнее динамики и мощности. Эксперты ADAC отобрали модели, соответствующие следующим критериям: длина до 4,5 метра, высота от 1,5 метра, высота сиденья не менее 47 см, а погрузочная высота багажника – не выше 78 см. Кроме того, все автомобили должны были пройти тесты клуба, получив высокие оценки за эргономику и круговой обзор.
Специалисты советуют возрастным водителям не торопиться с выбором и обязательно проводить длительные тест-драйвы. Ключевыми параметрами выбора должны стать:
- Эргономика: легко ли доставать до ремней, переключателей и сенсорного экрана.
- Ассистенты: парктроники, камера заднего вида и система контроля «мертвых зон» значительно облегчают жизнь.
- Удобство погрузки: важно, чтобы в багажник помещались ходунки, коляска или детское кресло для внуков.
- Климат-контроль и охлаждаемый перчаточный ящик, который пригодится для хранения лекарств.
Рейтинг охватывает автомобили от бюджетных до премиальных. Вот лучшие из них в каждой группе:
До 25 000 евро
Лидерами признаны Toyota Proace City Verso (от 24 265 €) и Seat Arona (от 24 440 €). Первый радует вместительностью и обилием отсеков, второй – надежной сборкой и простором для передних пассажиров. Также в списке – Nissan Juke и Renault Captur, однако у последнего отмечают неудобную ключ-карту и высокий край багажника.
От 25 000 до 30 000 евро
В этой категории выделяются Ford Tourneo Courier (от 25 450 €) с огромным салоном и Skoda Kamiq (от 25 980 €) с высоким уровнем безопасности. Hyundai Kona и Ford Puma предлагают богатое оснащение, но эксперты отметили слишком простые материалы отделки и обзорность.
От 30 000 до 35 000 евро
Здесь бронзу получает Renault Kangoo (от 30 000 €) за простор и практичность. Lexus LBX (от 32 990 €) впечатляет роскошным интерьером и экономичностью, но тесен на заднем ряду. Skoda Karoq и VW T-Roc хвалят за удобное управление и подвеску.
От 35 000 до 40 000 евро
Электрический Smart #1 (от 36 990 €) подкупает качеством и пространством, несмотря на компактные размеры. Mercedes-Benz B-Klasse (от 38 651 €) – идеальный выбор для дальних поездок благодаря комфортным креслам и безопасности, но он дорог в базе. Также в списке – Mini Countryman и Skoda Elroq.
Дороже 40 000 евро
В премиум-сегменте отмечены Volvo XC40 (от 42 890 €) за безупречную безопасность и Renault Scenic E-Tech как практичный электромобиль. BMW X1 (от 49 400 €) закрывает рейтинг: мощный и маневренный, он, однако, требует доплат за многие полезные опции.
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