Названы 26 лучших моделей для людей 60+: от компактных кроссоверов до электрокаров

В ADAC объяснили, что действительно важно при выборе машины для пожилого человека

Немецкий автоклуб ADAC составил рейтинг из 26 моделей, которые идеально подходят для водителей старшего возраста.

При выборе учитывались не только цена и надежность, но и удобство посадки, обзорность и простота управления.

С возрастом приоритеты при выборе машины смещаются: комфорт и безопасность становятся важнее динамики и мощности. Эксперты ADAC отобрали модели, соответствующие следующим критериям: длина до 4,5 метра, высота от 1,5 метра, высота сиденья не менее 47 см, а погрузочная высота багажника – не выше 78 см. Кроме того, все автомобили должны были пройти тесты клуба, получив высокие оценки за эргономику и круговой обзор.

Специалисты советуют возрастным водителям не торопиться с выбором и обязательно проводить длительные тест-драйвы. Ключевыми параметрами выбора должны стать:

Эргономика: легко ли доставать до ремней, переключателей и сенсорного экрана.

Ассистенты: парктроники, камера заднего вида и система контроля «мертвых зон» значительно облегчают жизнь.

Удобство погрузки: важно, чтобы в багажник помещались ходунки, коляска или детское кресло для внуков.

Климат-контроль и охлаждаемый перчаточный ящик, который пригодится для хранения лекарств.

Рейтинг охватывает автомобили от бюджетных до премиальных. Вот лучшие из них в каждой группе:

До 25 000 евро

Лидерами признаны Toyota Proace City Verso (от 24 265 €) и Seat Arona (от 24 440 €). Первый радует вместительностью и обилием отсеков, второй – надежной сборкой и простором для передних пассажиров. Также в списке – Nissan Juke и Renault Captur, однако у последнего отмечают неудобную ключ-карту и высокий край багажника.

От 25 000 до 30 000 евро

В этой категории выделяются Ford Tourneo Courier (от 25 450 €) с огромным салоном и Skoda Kamiq (от 25 980 €) с высоким уровнем безопасности. Hyundai Kona и Ford Puma предлагают богатое оснащение, но эксперты отметили слишком простые материалы отделки и обзорность.

От 30 000 до 35 000 евро

Здесь бронзу получает Renault Kangoo (от 30 000 €) за простор и практичность. Lexus LBX (от 32 990 €) впечатляет роскошным интерьером и экономичностью, но тесен на заднем ряду. Skoda Karoq и VW T-Roc хвалят за удобное управление и подвеску.

От 35 000 до 40 000 евро

Электрический Smart #1 (от 36 990 €) подкупает качеством и пространством, несмотря на компактные размеры. Mercedes-Benz B-Klasse (от 38 651 €) – идеальный выбор для дальних поездок благодаря комфортным креслам и безопасности, но он дорог в базе. Также в списке – Mini Countryman и Skoda Elroq.

Дороже 40 000 евро

В премиум-сегменте отмечены Volvo XC40 (от 42 890 €) за безупречную безопасность и Renault Scenic E-Tech как практичный электромобиль. BMW X1 (от 49 400 €) закрывает рейтинг: мощный и маневренный, он, однако, требует доплат за многие полезные опции.