Китайские автомобили резко подешевели в этом регионе

Цены на китайские автомобили обвалились в ХМАО в июне

В Югре резко упала стоимость китайских машин на вторичке. Ряд машин весной подешевел почти на 20%, рассказали эксперты «Авито Авто». «За весенний сезон средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В числе лидеров по динамике цен – Great Wall Wingle 7 (-19,8%, до 1,2 млн руб.), EXEED TXL (-16,2%, до 2,3 млн руб.), HAVAL H9 (-15,4%, до 2,6 млн руб.)», подсчитали аналитики.

Среди других брендов подешевели и JAC T6 – до 1,3 миллиона, а также Jetour X70 Plus – до 2 миллионов рублей. Цена Geely Emgrand EC7 упала почти на 9%, до 361 тысячи. Последняя оказалась одной из самых популярных у югорчан.

В целом спрос на китайские машины с пробегом вырос на 45,9% по сравнению с прошлым годом. «В число марок с наиболее заметной динамикой спроса вошли HAVAL и Changan, а самыми популярными моделями стали Geely Emgrand EC7, Geely Monjaro и Chery Tiggo (T11)», – рассказывают аналитики.

Ранее «За рулем» сообщал, что с начала года ввоз машин через таможни Дальнего Востока вырос на 23%.