Как стареет тормозная жидкость и когда ее нужно менять

Эксперт Осипов рассказал, когда нужно менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость – это не просто расходник, а критически важный элемент безопасности. Ее исправность напрямую влияет на то, как быстро авто остановится в экстренной ситуации. Руководитель управления оценки предметов лизинга ГК «Интерлизинг» Кирилл Осипов объяснил, что простой проверки уровня в бачке недостаточно. Нужно следить и за качеством самой жидкости, поскольку со временем она утрачивает свои свойства.

Диагностику специалист делит на два этапа: контроль наличия и оценка состояния. Наличие жидкости в расширительном бачке еще не гарантия ее эффективности – она попросту стареет, поясняет Осипов. Впитывая влагу, окисляясь и загрязняясь, она превращается в бомбу замедленного действия, способную привести к отказу тормозов.

Почему тормозная жидкость стареет

Большинство современных составов (стандарты DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) созданы на гликолевой основе. По словам эксперта, они активно впитывают влагу из воздуха, причем вода проникает даже через микропоры резиновых шлангов и уплотнителей. Уже за первый год эксплуатации ее содержание может достигнуть 2-3%, а через два года – превысить 4%. Такой уровень критичен.

Высокие температуры тоже делают свое дело. При работе тормозов жидкость разогревается до 200 градусов и выше. Многократный сильный нагрев ведет к распаду базовых компонентов и полезных присадок. В итоге меняется химический состав – и эффективность падает.

Не добавляют здоровья системе и продукты износа. Внутрь попадают частички металлов, отложения от разрушающихся резиновых деталей. Все это снижает работоспособность жидкости.

Из-за старения температура кипения резко падает. Если новая DOT 4 кипит при 230-260 градусах, то старая – с содержанием воды всего 3% – уже при 160-180 градусах. Результат: педаль тормоза становится «ватной», ход увеличивается, а тормозной путь растет. Сами тормоза начинают срабатывать с заметной задержкой.

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