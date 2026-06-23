В каких регионах россияне реже брали автокредиты в мае

НБКИ: выдача автокредитов в РФ в мае упала на 4,4% по сравнению с апрелем

Согласно данным НБКИ, в мае 2026 года российские банки выдали 84,9 тысячи автокредитов. Это на 4,4% меньше, чем в апреле, когда показатель составлял 88,8 тысячи. А вот если сравнивать с маем 2025-го, то картина обратная: за год количество займов на машины выросло на 3,3% (с 82,2 тысячи).

Лидерами по числу оформленных автокредитов в прошлом месяце стали Москва (6,14 тыс.), Подмосковье (5,41 тыс.), Санкт-Петербург (4,02 тыс.), Татарстан (4 тыс.) и Краснодарский край (3,26 тыс.). В топ-30 регионов вошли и другие субъекты.

Хуже всего динамика выглядела в ряде областей. Самый сильный спад относительно апреля бюро зафиксировало в Удмуртии (минус 13,4%). Неподалеку и Самарская (-11,7%) с Белгородской (-11,3%) областями, а также Башкортостан и Вологодская область – там сокращение составило по 8,7%.

При этом в нескольких регионах из той же тридцатки количество автокредитов, наоборот, пошло вверх. Например, в Красноярском крае прирост – 4,3%, в Ростовской области – 0,9%, а в Ставрополье – 0,6%. Что касается столиц, то в Москве падение оказалось на уровне 2,5%, в Петербурге – ровно 2%.

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