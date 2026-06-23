Цены на бензин в Европе резко выросли

Евростат: рост цен на топливо в странах ЕС в мае 2026 составил 20,7%

В мае 2026 года жителям Евросоюза пришлось потратить на автомобильное топливо на 20,7% больше по сравнению с маем 2025-го. Такие цифры обнародовало статагентство «Евростат». Для наглядности: в марте годовой рост был скромнее – всего 12,9%, зато в апреле он почти достиг уровня мая, остановившись на отметке 20,8%. В общем, цены на энергоносители в регионе продолжает лихорадить, причем довольно сильно.

Больше всех пострадали владельцы дизельных машин. Цена на дизель за год взлетела на 29%, тогда как бензин прибавил лишь 16,2%. Интересно, что в апреле расклад был иным: дизель тогда подорожал аж на 33,7%, а бензин – на 13,6%. Правда, если смотреть месяц к месяцу (май против апреля 2026), дизель вдруг подешевел на 5,8%. А вот бензин, наоборот, прибавил 0,8%, хотя в марте оба вида горючего уверенно росли – на 7,9% и 2,4% соответственно.

Ситуация по странам ЕС оказалась очень разной. С апреля по май дизель стал дороже только в одной Румынии – плюс 1,6%. Во всех остальных государствах союза цены на него пошли на спад. Самый крутой спад зафиксировали в Германии: там дизель потерял 11,9%. Кстати, в Греции, Эстонии и Ирландии тоже заметно подешевело.

С бензином история другая. В 23 странах ЕС в мае его стоимость выросла по сравнению с апрелем. Рекордсменом стала Италия – рост на 6,9%. Зато в Германии, Ирландии и Швеции отметилось снижение: на 5,6%, 2% и 0,7% соответственно. Так что единого тренда на рынке топлива в Европе пока не наблюдается.

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