Китайский автопром бьет рекорды: назван топ–3 марок рынка

Спрос на Belgee, Haval и Exeed поднял продажи, но вызвал дефицит хитовых моделей

Майский авторынок России удивил даже бывалых дилеров: реализация новых легковых и коммерческих машин взлетела на 18% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 110,7 тысячи единиц.

Основной локомотив этого роста – продукция из Китая, безоговорочное лидерство захватили три бренда: Belgee (хотя формально это белорусская марка), Haval и Exeed. Вместе с марками Geely и Chery они формируют до 70% всех продаж «китайцев» в стране.

Однако обратной стороной популярности стал локальный дефицит. Автомобили вроде Haval H3 и M6, обновленного Changan UNI-V или флагманских кроссоверов Exeed VX и RX буквально сметают со складов, рассказали дилеры РИА Новости.

Как поясняют ритейлеры, предложение не поспевает за ажиотажным спросом на фоне прогнозируемого сокращения ввоза иномарок в два раза. Дефицит заметен даже на отдельные комплектации, например, Haval M6 с механикой или электрический Evolute i-Space, спрос на который оказался выше производственных планов.

Несмотря на то что системной пустоты на площадках нет, эксперты предупреждают: последние партии некоторых популярных версий уже на подходе, и выбирать автомобили с выгодными условиями становится все сложнее. Рынок продолжает перестраиваться, оставляя покупателям все меньше времени на раздумья.