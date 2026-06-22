В Крыму остановили продажу топлива

Власти Крыма приостановили отпуск топлива гражданским потребителям

Крымские водители остались без топлива – власти полуострова остановили отпуск бензина и дизеля на АЗС всем гражданским потребителям.

Срок ограничения составляет один день, а информация о дальнейших действиях «будет доведена дополнительно», пишет источник со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. В течение этого срока бензином будут обеспечиваться только государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность региона. Аналогичные меры введены и в Севастополе – для обычных водителей топлива на заправках нет ни в свободной продаже, ни по QR-кодам.

После первых публикаций об этом в российских СМИ начали появляться сообщения, что стоимость литра бензина на классифайдах достигает 250 рублей за литр. Вскоре пресс-служба ФАС сообщила, что «Авито» скрыл объявления о продаже топлива, а Ozon и Wildberries блокируют попытки создать карточки такого товара.

Ранее «За рулем» рассказал, что происходит на заправках в Москве.