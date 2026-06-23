Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Популярный «рамник» получил эксклюзивную версию в духе премиальных моделей

BAIC BJ40 получил ограниченную версию Crystal Shine Knight с двухцветным кузовом

Внедорожник BAIC BJ40 получил новую специальную модификацию – Crystal Shine Knight. Пакет обошелся в 1999 юаней (примерно 22 тысячи рублей по нынешнему курсу), и за эти деньги автомобиль обзавелся рядом аксессуаров, а главное – необычным окрасом, делающим его похожим на машины премиум-сегмента.

Цветовое решение тут действительно нестандартное. Капот и передние стойки выкрашены в темно-коричневый, а весь остальной кузов – в песочный оттенок. При этом бамперы, подножки, крыша и боковые зеркала оставили черными, задние стойки – тоже. Диски стилизованы под ретро, это добавляет образу цельности.

BAIC BJ40 Crystal Shine Knight
BAIC BJ40 Crystal Shine Knight

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Внутри тоже постарались: отделка салона выдержана в тех же тонах, а на рычаге коробки передач красуется вставка из хрусталя – именно она, по задумке, окончательно закрепляет премиальный статус версии. Прочие элементы экстерьера и интерьера остались без изменений.

Кстати, серия выйдет строго лимитированной – компания выпустит всего 888 экземпляров BJ40 в исполнении Crystal Shine Knight. Все новые детали разрабатывали сами инженеры бренда, поэтому на них распространяется полноценная заводская гарантия.

BAIC BJ40 Crystal Shine Knight
BAIC BJ40 Crystal Shine Knight

Под капотом, как и раньше, выбор между бензиновым и дизельным мотором. Оба двухлитровые, но отличаются по мощности: бензиновый выдает 245 л.с., дизельный – 163 л.с.

Ранее «За рулем» разбирался в общем тренде китайского автопрома.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram