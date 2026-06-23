Популярный «рамник» получил эксклюзивную версию в духе премиальных моделей

BAIC BJ40 получил ограниченную версию Crystal Shine Knight с двухцветным кузовом

Внедорожник BAIC BJ40 получил новую специальную модификацию – Crystal Shine Knight. Пакет обошелся в 1999 юаней (примерно 22 тысячи рублей по нынешнему курсу), и за эти деньги автомобиль обзавелся рядом аксессуаров, а главное – необычным окрасом, делающим его похожим на машины премиум-сегмента.

Цветовое решение тут действительно нестандартное. Капот и передние стойки выкрашены в темно-коричневый, а весь остальной кузов – в песочный оттенок. При этом бамперы, подножки, крыша и боковые зеркала оставили черными, задние стойки – тоже. Диски стилизованы под ретро, это добавляет образу цельности.

BAIC BJ40 Crystal Shine Knight

Внутри тоже постарались: отделка салона выдержана в тех же тонах, а на рычаге коробки передач красуется вставка из хрусталя – именно она, по задумке, окончательно закрепляет премиальный статус версии. Прочие элементы экстерьера и интерьера остались без изменений.

Кстати, серия выйдет строго лимитированной – компания выпустит всего 888 экземпляров BJ40 в исполнении Crystal Shine Knight. Все новые детали разрабатывали сами инженеры бренда, поэтому на них распространяется полноценная заводская гарантия.

BAIC BJ40 Crystal Shine Knight

Под капотом, как и раньше, выбор между бензиновым и дизельным мотором. Оба двухлитровые, но отличаются по мощности: бензиновый выдает 245 л.с., дизельный – 163 л.с.

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