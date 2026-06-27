МАЗ начал продажи нового тягача — вот что о нем известно

В Республике Беларусь начали продавать газомоторные тягачи МАЗ-54402N

Минский автомобильный завод отгрузил клиенту первый магистральный седельный тягач МАЗ-54402N-38529-031 на газомоторном топливе – по сути, это модификация МАЗ-54402L.

«Данная модификация тягача создавалась для конкретной задачи – тяжелых региональных перевозок с максимальной экономией топлива. Наличие встроенной системы гидроотбора позволяет использовать его с самосвальными полуприцепами. А увеличенная до 48 тонн допустимая масса автопоезда позволяет без проблем ставить в сцепку тяжелые трехосные прицепы», – рассказали в пресс-службе производителя.

МАЗ-54402N-38529-031 имеет колесную формулу 4х2 и оборудован газовым двигателем класса Евро-5 в паре с 16-ступенчатой МКП. Первая машина досталась постоянному клиенту Минского автозавода, компании «Гомельагротранс», которая обслуживает организации агропромышленного корпуса и уже имеет в автопарке более 40 машин и 60 прицепов марки МАЗ.

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