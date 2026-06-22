Новая ловушка РЖД: незамеченная галочка резко снижает уровень комфорта
В плацкартных вагонах РЖД действуют новые правила – постельное белье теперь не включают в стоимость билета автоматически. Забыли убрать одну галочку при покупке – можете всю ночь сидеть без подушки и одеяла.
В чем суть изменений? Если раньше комплект был обязанностью по умолчанию, то теперь это опция, которую пассажир выбирает сам. В мобильном приложении или в кассе нужно зайти в данные пассажира, открыть блок дополнительных услуг и убрать отметку об отказе от белья. Именно так – разработчики установили галочку на отказе по умолчанию, и чтобы получить комплект, ее обязательно нужно снять.
Кстати, если забыли сделать это при покупке, не все потеряно. У проводника в поезде можно купить постельное прямо в дороге – по действующим тарифам. Но это выйдет, скорее всего, по той же цене, что и на вокзале.
Важный момент: использовать матрас, подушку и одеяло, не оплатив их, категорически нельзя. Даже если они лежат на полке, это считается нарушением правил перевозчика. Свое домашнее белье формально не приветствуют – санитарные требования могут стать препятствием.
Сам механизм не слишком замысловатый, но требует внимательности при оформлении. Главный плюс новинки – экономия для тех, кто не собирается спать. Тем же, кто едет ночью или на дальние расстояния, стоит всегда перепроверять, включен ли комплект в заказ. Лучше уделить этому минуты во время покупки, чем выяснять вопрос уже в вагоне.
О других способах обезопасить себя при покупке билетов «За рулем» уже рассказывал.
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