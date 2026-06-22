Новая ловушка РЖД: незамеченная галочка резко снижает уровень комфорта

В плацкартных вагонах РЖД комплект белья больше не входит в билет по умолчанию

В плацкартных вагонах РЖД действуют новые правила – постельное белье теперь не включают в стоимость билета автоматически. Забыли убрать одну галочку при покупке – можете всю ночь сидеть без подушки и одеяла.

В чем суть изменений? Если раньше комплект был обязанностью по умолчанию, то теперь это опция, которую пассажир выбирает сам. В мобильном приложении или в кассе нужно зайти в данные пассажира, открыть блок дополнительных услуг и убрать отметку об отказе от белья. Именно так – разработчики установили галочку на отказе по умолчанию, и чтобы получить комплект, ее обязательно нужно снять.

Кстати, если забыли сделать это при покупке, не все потеряно. У проводника в поезде можно купить постельное прямо в дороге – по действующим тарифам. Но это выйдет, скорее всего, по той же цене, что и на вокзале.

Важный момент: использовать матрас, подушку и одеяло, не оплатив их, категорически нельзя. Даже если они лежат на полке, это считается нарушением правил перевозчика. Свое домашнее белье формально не приветствуют – санитарные требования могут стать препятствием.

Сам механизм не слишком замысловатый, но требует внимательности при оформлении. Главный плюс новинки – экономия для тех, кто не собирается спать. Тем же, кто едет ночью или на дальние расстояния, стоит всегда перепроверять, включен ли комплект в заказ. Лучше уделить этому минуты во время покупки, чем выяснять вопрос уже в вагоне.

О других способах обезопасить себя при покупке билетов «За рулем» уже рассказывал.