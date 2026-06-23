Первый кроссовер нового российского автобренда уже едет к дилерам

В России стартует выпуск просторного семейного кроссовера с богатым оснащением

В Москве официально анонсировали появление на рынке нового автомобильного бренда Esteo. Его создали совместными усилиями холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo, а производственную базу развернули в Санкт-Петербурге, на площадке в Шушарах.

Инфраструктуру завода серьезно модернизировали. Уровень автоматизации теперь позволяет выпускать до ста тысяч машин ежегодно, что выглядит как вполне уверенная заявка на серьезные объемы.

Первой моделью, призванной привлечь внимание публики, стал кроссовер Esteo MX. Операционный директор бренда Алексей Ледков уточнил, что новинка относится к сегменту D, то есть к среднеразмерным SUV. По его словам, эту модель задумали как «вход в бренд», а более крупные варианты обещают представить позже.

Esteo MX

«Автомобиль будет агрегатирован двигателем внутреннего сгорания, но мы видим сценарий развития бренда намного дальше. Большая часть модельной линейки будет сконцентрирована на автомобилях на новых источниках энергии», – отметил Ледков.

Основной упор в гамме собираются делать на гибридах и частично электрифицированных внедорожниках. Полноценные электромобили, возможно, тоже появятся, но явно не на первых ролях.

Esteo MX попадет в дилерские центры уже до конца июня. Вскоре к нему присоединятся модели Exlantix ET и ES. Эти автомобили уже знакомы российским водителям, но теперь они переходят под новый бренд в статусе старших.

Esteo MX

Кстати, Ледков раскрыл некоторые детали: сборку модели ET уже запустили на заводе в Шушарах. Так что скоро можно будет увидеть российскую версию Esteo Exlantix ET. А вслед за этим планируют представить полноразмерный гибридный кроссовер EX8.

«Это будет уже полноразмерный гибридный кроссовер. Модель будет называться EX8, и в скором времени вы узнаете о ней подробности», – пообещал топ-менеджер.

Флагманский EX8 – это шестиместный внедорожник класса F. Его оснастят турбированным двигателем-генератором объемом 1,5 литра в паре с электрической полноприводной системой на двух моторах. В основе философии – премиальные ходовые качества и внушительная общая мощность гибридной установки.

О том, на каких машинах сконцентрируется новый бренд Volga, «За рулем» уже рассказывал.