Обновленный УАЗ Патриот получит спецверсию для жесткого бездорожья

УАЗ возвращает экспедиционную версию «Патриота»

На Ульяновском автозаводе подтвердили планы по выпуску внедорожной спецверсии «Патриота». Как рассказали в пресс-службе предприятия, возвращение модификации «Экспедиция» уже запланировано, хотя и с определенными оговорками. Сначала покупателям предложат только машину с бензиновым двигателем – дизельный вариант пока остается под вопросом.

«Экспедиционная спецверсия пользуется стабильным спросом, – отметили в компании. – Со временем она точно появится и в гамме обновленного УАЗ Патриот. Пока же мы приняли решение выпускать такую модификацию на версиях с бензиновым ДВС. Что касается дизеля, то из-за конструктивных и компоновочных нюансов агрегата этот вопрос еще прорабатывается. Поставщик обвеса уже определен».

Помимо стандартного внедорожного обвеса, «Экспедиция» получит полноценную электронную систему стабилизации (ESC). Она, кстати, отвечает еще и за контроль торможения в поворотах (CBC) и активацию офф-роуд режима. Ждать новинку в продаже стоит не раньше следующего года – сейчас машина проходит долгий цикл испытаний. На УАЗе подчеркнули: в программу войдут зимние тесты сезона 2026-2027 годов.

Обновленный «Патриот» вообще ждут серьезные перемены. Внешность пересмотрят за счет светодиодной оптики, в салоне появится другое рулевое колесо. Но главная интрига – двухлитровый дизель на 136 л.с., который будут собирать в России. Работать он станет в паре с отечественной шестиступенчатой механикой. Кстати, вместо привычного рычага управлять раздаткой внедорожника теперь будет «шайба» – электромеханический селектор.

УАЗ Патриот

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