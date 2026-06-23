Обновленная Нива получит четыре комплектации

Обновленная Lada Niva Legend будет предложена в четырех комплектациях

Обновленная Lada Niva Legend, производство которой начнется 20 июля, получит четыре комплектации.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме официально показали серьезно обновленную Lada Niva Legend. По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, серийный выпуск модели приурочат к 60-летию предприятия – 20 июля 1966 года вышло постановление о строительстве завода в Тольятти.

Стали известны и детали комплектаций. Как выяснил портал «Лада.онлайн» со ссылкой на источник в дилерской сети, покупателям предложат четыре варианта исполнения: «Классик», «Драйв», «Урбан» и Black («Черная серия»). Официально АВТОВАЗ эту информацию не комментирует, отмечается лишь, что все подробности объявят на старте продаж.

Чем же удивит модернизированная версия? Внедорожник получил больше сотни новых деталей и узлов, а еще свыше 60 – модернизированных. Главное – под капотом: место 80-сильного 1,7-литрового мотора занял 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, который уже знаком по Lada Niva Travel. Отдача выросла до 90 л.с. (плюс 10 сил) и 153 Нм крутящего момента (плюс 24 Нм).

Доработали и остальное. Серьезно переработаны шасси, кузов и электроника. Впервые за всю историю модели кузов частично оцинкован. Улучшились экономичность, управляемость, динамика и пассивная безопасность – при этом узнаваемый классический дизайн остался нетронутым.

По предварительным данным, машины появятся у дилеров в сентябре.

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