Что нужно проверить в машине перед дальней поездкой с тяжелым багажом?

Перед поездкой с багажом нужно проверить давление в шинах, подвеску и тормоза

Отправляться в дальнюю дорогу с груженым багажником без тщательной подготовки – рискованная затея. Независимый автоэксперт Сергей Петров объяснил, на какие узлы машины стоит обратить внимание в первую очередь.

«Перед поездкой важно обеспечить правильное давление в шинах в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Также стоит оценить состояние подвески, тормозной системы и в целом провести технический осмотр на предмет отсутствия каких-либо повреждений», – отмечает специалист.

Он уточнил, что основная нагрузка в пути ложится именно на колеса и ходовую часть.

Причем дело не только в давлении в шинах. Петров напоминает: не стоит забывать про аэродинамику – внешние багажные системы меняют поведение машины на скорости и влияют на работу отдельных агрегатов. Если неправильно распределить вес, некоторые детали начнут изнашиваться гораздо быстрее. Кстати, все, что лежит в салоне, нужно надежно закрепить – вещи не должны отвлекать водителя или летать по машине на поворотах.

Ранее «За рулем» подробно разобрал этот вопрос.