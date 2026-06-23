На российский рынок выйдет новый шестиместный отечественный внедорожник

Бренд Esteo представил флагманский внедорожник Exlantix ET8

Российский премиум-бренд Esteo расширяет модельный ряд. Вслед за среднеразмерным внедорожником MX компания анонсировала новую флагманскую модель – полноразмерный гибридный автомобиль F-класса Esteo Exlantix ET8, сообщили в пресс-службе марки.

На деле Exlantix ET8 представляет собой последовательный гибрид, который способен проехать в общей сложности более 1000 километров. Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор TGDI, чей термический КПД достигает 45,79%. Разработчики также уделили внимание батарее – ее адаптировали к экстремальным температурам, чтобы сохранять стабильную производительность в суровых российских условиях.

Exlantix ET8

Габариты автомобиля впечатляют. Длина кузова превышает 5,2 метра, а колесная база в 3120 миллиметров дает много пространства в трехрядном шестиместном салоне. Вдобавок машина оснащена интеллектуальным полным приводом и адаптивной подвеской CDC, которая умеет менять жесткость амортизаторов на ходу.

Дизайн и оснащение салона

Экстерьер новинки выполнен в строгом стиле. Плавные линии кузова и выверенный силуэт подчеркивают статус автомобиля. Передок аккуратный и симметричный, а корму украшают сквозные фонари с ромбовидным узором и высоко посаженный стоп-сигнал. Хромированные детали и 21-дюймовые легкосплавные диски завершают картину.

Exlantix ET8

Внутри, по заявлению пресс-службы Esteo, сочетаются технологии, эргономика и премиальные материалы. Центральное место занимает 30-дюймовый дисплей, который может делиться на две независимые зоны и работает на мультимедиа с разрешением 6K. Голосовым управлением при этом заведует ассистент на базе нейросетей.

Для задних пассажиров припасли 17,3-дюймовый потолочный экран для развлечений. Через интернет доступны навигация, стриминговые сервисы и другие полезные функции. К слову, музыкальная система выдает более 2000 Вт – ее обеспечивают 23 динамика и сабвуфер.

Exlantix ET8

В списке опций значатся встроенный холодильник с нагреваемым боксом (от – 18°C до +50°C) с сервоприводом и подсветкой, а также проекционный дисплей, выводящий важную информацию прямо на лобовое стекло.

Сроки и дебют

Когда именно стартуют продажи и какие будут доступны комплектации, компания сообщит позже. Напомним: эту модель под брендом Exeed впервые показали на международной конференции еще в октябре прошлого года. Тогда сообщалось, что на российский рынок она выйдет во второй половине 2026-го.

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