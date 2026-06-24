На АВТОВАЗе просвечивают детали рентгеном — зачем? (видео)

АВТОВАЗ рассказал о рентгенографическом контроле компонентов двигателя и шасси

Пресс-служба АВТОВАЗа выпустила очередное видео о системе контроля качества, действующей на предприятии.

Контролировать качество деталей можно разрушающим и неразрушающим методом – и рентгено-гаммаграфирование относится ко второму. Применяя эту технологию, на заводе проверяют чугунные и алюминиевые детали, причем образцы поступают ежедневно, после каждой плавки металла. Если брать двигатель, то дефектоскописты «просвечивают» блоки, головки блока, картеры, коленвалы, а вообще таким методом проверяет 150 типов деталей.

Среди них, помимо двигателя, компоненты подвески, рулевого управления, тормозной системы. В рентгенографическом контроле используют современные компактные и мощные рентген-установки. Точность рассмотрения дефектов у оборудования — до 0,1 миллиметра.

Ранее «За рулем» рассказал, что АВТОВАЗ начал применять машинное зрение для проверки VIN-кодов.