В ГАИ прокомментировали сообщения обужесточение ответственности за ряд нарушений

ГИБДД опровергла увеличение штрафов за использование мобильного водителем

В соцсетях и СМИ распространяется информация о том, что с 1 июля в России якобы усиливается ответственность за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении водителей. В частности, речь идет об использовании телефона за рулем и изменении процедуры проверки светопропускания стекол. Как объявила 23 июня в «Максе» Госавтоинспекция РФ, эта информация не соответствует действительности.

«Напоминаем, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации», - отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции призвали представителей СМИ и интернет-деятелей проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение аудиторию, а при подготовке материалов о деятельности полиции использовать сведения, размещенные на официальных интернет-ресурсах, в том числе на сайте ведомства.

Ранее «За рулем» сообщал, что Suzuki Jimny из Японии продают в России за 1,25 млн рублей.