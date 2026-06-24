Как уменьшить расход топлива без ущерба для комфорта и безопасности

Эксперт Егоров раскрыл способы сократить расход бензина на 10–20%

Даже если автомобиль полностью исправен, он может начать потреблять заметно больше горючего на одних и тех же маршрутах и в одно и то же время. Причина кроется не в технике, а в поведении водителя, объяснил автоэксперт Алексей Егоров.

Расход растет не из-за поломок, а из-за стиля езды и неправильных настроек. По сути, некоторые привычки за рулем, наоборот, способны сэкономить топливо, не жертвуя безопасностью и комфортом.

Главный секрет экономии – плавное управление. Резкие ускорения и частые торможения заставляют мотор работать на пределе, из-за чего расход бензина может подскочить на 15-20 процентов. «Чем спокойнее водитель обращается с педалью газа, тем эффективнее используется топливо, – отметил Егоров. – Особенно это заметно в городе, где бесконечные разгоны и остановки – главная причина перерасхода».

Скоростной режим тоже играет роль. На современных авто экономичнее всего ехать в диапазоне от 80 до 100 км/ч. Если скорость выше – резко возрастает сопротивление воздуха, а вместе с ним и аппетит двигателя, причем ощутимо.

Лишние килограммы и недостаток давления в шинах – еще один скрытый враг. Недокачанные колеса создают лишнее сопротивление качению, а хлам в багажнике весом в несколько десятков кило заставляет мотор работать с перегрузкой. Лучше все лишнее оставить дома.

Кстати, кондиционер тоже сжигает топливо, хотя многие про это забывают. В жару отказываться от него глупо, но при умеренной температуре вполне можно обойтись вентиляцией салона и немного снизить расход.

На помощь приходят и заводские настройки. Режим «Eco» в повседневной эксплуатации перестраивает работу двигателя и коробки так, чтобы топлива тратилось меньше. Соблюдая все эти нехитрые правила, водитель способен сэкономить до 10-20 процентов без всякого ремонта или тюнинга.

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