Что грозит водителю за нечитаемый автономер
Юрист Пётр Шкуматов рассказал, что за управление автомобилем с нечитаемыми регистрационными знаками водителю может грозить предупреждение или штраф 500 рублей.
«За управление транспортным средством с регистрационными знаками, по которым невозможно установить их идентификацию, санкции различаются в зависимости от ситуации», - сказал Шкуматов в беседе с ИА «Татар-информ».
По словам автоюриста, если номер просто нечитаем, ответственность ограничивается предупреждением или штрафом. Однако если на знаке специально стёрта одна буква или цифра, наказание будет строже: штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на один-три месяца.
Шкуматов напомнил, что номерной знак считается нечитаемым, если с расстояния 20 м невозможно различить хотя бы один символ - букву или цифру.
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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.
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