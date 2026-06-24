Что грозит водителю за нечитаемый автономер

Шкуматов: за стертый номер водителю грозит штраф 500 руб.

Юрист Пётр Шкуматов рассказал, что за управление автомобилем с нечитаемыми регистрационными знаками водителю может грозить предупреждение или штраф 500 рублей.

«За управление транспортным средством с регистрационными знаками, по которым невозможно установить их идентификацию, санкции различаются в зависимости от ситуации», - сказал Шкуматов в беседе с ИА «Татар-информ».

По словам автоюриста, если номер просто нечитаем, ответственность ограничивается предупреждением или штрафом. Однако если на знаке специально стёрта одна буква или цифра, наказание будет строже: штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на один-три месяца.

Шкуматов напомнил, что номерной знак считается нечитаемым, если с расстояния 20 м невозможно различить хотя бы один символ - букву или цифру.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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