«Последние партии»: дилеры сообщили о сокращении продаж популярного кроссовера

Дилеры объявили о сокращении поставок Geely Monjaro в Россию

Вслед за появлением на рынке локализованного кроссовера Volga K50 – по сути, клона Geely Monjaro – встал логичный вопрос: а что же будет с оригинальной китайской моделью?

Ведь Monjaro прочно держится в топ-5 самых продаваемых SUV страны, а по итогам 2025 года стал абсолютным лидером среди полноприводных автомобилей. В российском офисе Geely на запрос Autonews.ru отреагировали уклончиво, заявив, что не комментируют ни будущие планы, ни новости по другим брендам, и добавили: «На текущий момент в наличии присутствует весь модельный ряд».

Там же подчеркнули, что цены гибко регулируются «в зависимости от рыночной ситуации», а актуальные предложения можно найти на официальном сайте и у дилеров. Однако, как выяснили журналисты, на деле ситуация куда интереснее. Сразу две крупные дилерские сети – «Санрайз Групп» и «У Сервис+» – подтвердили, что китайский бренд уже начал сворачивать присутствие в России.

Geely Monjaro

Что изменится

Geely, по словам ретейлеров, планирует кардинально сменить позиционирование и перейти в премиум-класс. Если раньше марка ассоциировалась с доступными и технически насыщенными кроссоверами, то в ближайшей перспективе цены на автомобили стартуют от 7-8 млн рублей. Гибридные версии, включая новый Monjaro, и вовсе будут стоить от 8 млн и выше. «Если вам нужен автомобиль среднего сегмента – добро пожаловать в Volga, – прямо заявили в „У Сервис+“. – Мы сейчас продаем последние партии Geely».

В «Санрайз Групп» эту мысль развили. Поставки Monjaro, по их словам, не прекратятся полностью, но теперь речь идет о машинах новой генерации. «В следующем году у нас появятся гибридные Geely Monjaro, – пояснил представитель сети. – Это совсем другая итерация с иной ценой. А классический ДВС и полный привод теперь уйдут под крыло Volga».

Впрочем, в «БорисХоф» настроены менее радикально. Там отметили, что пока не видят предпосылок для ухода Geely с рынка: поставки Monjaro продолжаются, и компания не демонстрирует желания полностью сворачивать бизнес. В то же время, как подчеркнули в «Санрайз Групп», серьезных технических отличий между Volga K50 и Monjaro нет. Разница, по сути, сводится к локальной сборке и небольшой разнице в цене. «У Сервис+» добавили детали: у Volga K50 – российская кожа вместо алькантары и увеличенный бачок стеклоомывателя. А в «БорисХоф» главным козырем Monjaro назвали официальную мультимедийку с поддержкой Apple CarPlay.

Официальные цены и реальность

Согласно прайс-листам, Geely Monjaro в России предлагается в двух комплектациях: «Люкс» за 4 599 990 рублей и «Флагман» за 4 899 990 рублей. Но у дилеров картина иная. В «У Сервис+», например, в наличии только максимальная версия Flagship, и без спецпредложений ее можно купить в диапазоне 4,7-4,8 млн рублей – то есть дешевле рекомендованной розничной цены. Единственный способ получить реальную скидку – сдать старую машину в трейд-ин.

«При трейд-ин можно рассчитывать на покупку примерно за 4,4 млн рублей, – рассказал менеджер шоурума Autonews.ru. – Но многое зависит от состояния вашего автомобиля. А вот за кредит никакой скидки нет. Зато есть рассрочка почти без переплат – под 0,01%».

Ранее «За рулем» рассказал, на каких машинах сконцентрируется марка Volga.