Электромобили попросили освободить от требований локализации в такси

В Госдуме предложили освободить электрокары от требований локализации в такси

В Госдуму поступил законопроект от депутата Георгия Камнева (КПРФ), который предлагает вывести электромобили из-под действия закона о локализации такси. Напомним, эти строгие требования заработали с 1 марта 2026 года.

Автор инициативы считает, что такие послабления помогут не только поддержать более чистый транспорт, но и решить ряд системных проблем. По сути, речь идет о снижении потребления бензина, сглаживании сезонных скачков спроса на топливо и сокращении его дефицита. Интересно, что в документе подчеркивается – дополнительных трат из бюджета на это не потребуется.

Закон о локализации для машин такси, вступивший в силу в начале весны 2026-го, довольно жесткий. Чтобы попасть в специальный реестр, автомобиль должен соответствовать одному из двух критериев: либо набрать определенное количество баллов локализации, установленное для госзакупок, либо быть выпущенным в рамках специнвестконтракта, подписанного с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025-го.

На сегодняшний день в перечне разрешенных для такси машин – всего 28 моделей. В списке значатся Lada Granta, Vesta, Niva Travel, « Москвич 3» и « Москвич 6», а также китайские Haval Jolion, Omoda C5 и Jetour X70 Plus. Среди электрокаров туда попали Evolute i-Joy, i-Sky и i-Space, плюс Voyah Free.

Отметим, что Национальная ассоциация такси уже выходила с предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову. Организация предлагала расширить квоту на авто без требований локализации до 25% для юрлиц и ИП.

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