Названы самые популярные марки автомобилей в Европе

«Автостат»: Volkswagen стал лидером авторынка ЕС в мае

По итогам мая этого года самой популярной автомобильной маркой в Европе стала Volkswagen. В конце весны было реализовано 121,3 тыс. машин этого бренда, что на 4,8% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом 23 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

На втором месте по объему продаж находится Toyota с показателем 72,2 тыс. автомобилей (+0,2%). Далее расположились Skoda (71,6 тыс. ед.; −1,5% и BMW (65,7 тыс. ед.; −1,9%), пятерку замкнула Renault (61,2 тыс. шт.; 0%).

Всего по итогам мая в европейских странах было реализовано 1,15 млн легковых автомобилей, что на 3,6% больше, чем в том же месяце 2025-го. Как отметили эксперты, рост фиксируется уже четвертый месяц подряд.

За пять месяцев 2026 года объем продаж легковых автомобилей в Европе составил 5,82 млн экземпляров, это на 4,5% больше год к году.

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