За рубежом российский премиальный седан сравнили с Rolls-Royce и Maybach

«Выглядит хорошо»: за границей оценили российский премиум-седан Senat 900

Летом 2026 года в России состоялась громкая премьера – публике представили премиум- седан Senat 900. За океаном и в Европе на это событие отреагировали бурно, причем мнения разделились диаметрально. Autonews.ru прошелся по отзывам западных журналистов и выяснил, что думают о «девятисотом» в автосообществе.

Американское издание Carscoops озаглавило свою статью провокационно: «Senat 900 – китайский седан, притворяющийся российским». Журналист Брэд Андерсон с ходу опознал в новинке донора – Hongqi H9 из КНР. Правда, он тут же заметил, что передняя часть у нашей четырехдверки выполнена в стиле старших моделей Aurus, а вот корма явно отсылает к Китаю.

Андерсон коротко пробежался по истории бренда Aurus, напомнив, что его когда-то задумывали для президентского лимузина Владимира Путина. Теперь же название Senat решили использовать для отдельной линейки.

Технические характеристики он перечислил детально: двигатель V6 объемом три литра выдает 326 лошадиных сил и 450 Н·м крутящего момента, работает в паре с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. До сотни этот тяжеловес разгоняется за 6,5 секунды, а цены начинаются от 162,8 тысячи долларов за пятиместную и доходят до 169,6 тысячи за четырехместную версию.

Senat 900

Комментаторы подняли шум. Некто Frank Jones заявил, что российская машина смотрится не хуже современных BMW. Другой пользователь, Bruh, уточнил, что над внешностью Hongqi H9 работал экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Хейтеры, конечно, тоже отметились – внешность Senat 900 сравнили с чем-то нелицеприятным, а цену назвали завышенной. Многие удивлялись, как вообще в условиях санкций удается выпускать такие тачки.

Сравнения с Rolls-Royce и Maybach

Американский портал Autoevolution вышел с кричащим заголовком: « Mercedes-Benz больше не продает лимузины в России, но там теперь производят свои собственные». Автор Елена Лучиан напомнила, что с 2022 года западные люксовые бренды ушли с российского рынка. Правда, она слегка напутала: посчитала Senat 900 не самостоятельной маркой, а обновленной версией Aurus Senat. Но зато абсолютно верно определила его китайские корни. В экстерьере она разглядела черты Rolls-Royce, а по уровню комфорта сравнила новинку с Mercedes-Maybach.

Senat 900

На деле же Senat и Aurus – это два разных бренда, хоть и с похожими логотипами. Директор по продукту Senat Анатолий Калицев ранее пояснял: они не конкуренты, а скорее дополняют друг друга. Aurus собирают вручную мелкими партиями, тогда как Senat ориентирован на поточное производство.

Китайская ДНК и ребрендинг

Испанцы с портала Motor16 выдали развернутый материал. Журналист Джулиан Гарначо назвал Senat 900 «максимально роскошным седаном с китайской ДНК». Он похвалил дизайн, богатую комплектацию, качество салона, мощный мотор и пневмоподвеску.

«Это не эволюция оригинального дизайна Aurus, – написал он, – а скорее ребрендинг с небольшими эстетическими изменениями, чтобы хоть как-то отличить машину от предшественника».

Сербское издание B92 оказалось наименее дружелюбным. В короткой заметке новинку обозвали «вершиной российского автопрома», которая на поверку оказалась просто клоном Hongqi H9. Авторы вскользь упомянули стилистические отличия, но это не помешало им выдать заголовок: «Прикрепили значок и продают за €150 тыс.». Забавно, что сама Сербия легковых машин давно не выпускает – разве что собирает Fiat в Крагуеваце.