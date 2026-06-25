Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Власти снова взялись за праворульные автомобили: какие планируются изменения?

Минтранс, МВД, Минпромторг и НАМИ оценят риски эксплуатации праворульных авто

В России стартовала работа по выявлению потенциальных угроз, связанных с использованием машин с правым рулем. Официально об этом 24 июня заявили в Министерстве транспорта.

«Сейчас организована межведомственная работа по оценке рисков», – уточнили в Минтрансе.

К обсуждению подключились представители Министерства внутренних дел, Минпромторга и ФГУП «НАМИ». Само ведомство тоже участвует в дискуссиях.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

По словам чиновников, эксперты проводят глубокий анализ ситуации. На основе полученных данных они подготовят свои рекомендации по поводу того, как в будущем регулировать эксплуатацию таких авто. Правда, никаких деталей – ни о возможных сценариях, ни о сроках – в ведомстве пока не раскрывают.

Ранее «За рулем» объяснил, почему машины из СССР ценились на иностранных рынках.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram