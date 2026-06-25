Власти снова взялись за праворульные автомобили: какие планируются изменения?
Минтранс, МВД, Минпромторг и НАМИ оценят риски эксплуатации праворульных авто
В России стартовала работа по выявлению потенциальных угроз, связанных с использованием машин с правым рулем. Официально об этом 24 июня заявили в Министерстве транспорта.
«Сейчас организована межведомственная работа по оценке рисков», – уточнили в Минтрансе.
К обсуждению подключились представители Министерства внутренних дел, Минпромторга и ФГУП «НАМИ». Само ведомство тоже участвует в дискуссиях.
По словам чиновников, эксперты проводят глубокий анализ ситуации. На основе полученных данных они подготовят свои рекомендации по поводу того, как в будущем регулировать эксплуатацию таких авто. Правда, никаких деталей – ни о возможных сценариях, ни о сроках – в ведомстве пока не раскрывают.
Ранее «За рулем» объяснил, почему машины из СССР ценились на иностранных рынках.
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Источник: Известия