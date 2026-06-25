Власти снова взялись за праворульные автомобили: какие планируются изменения?

Минтранс, МВД, Минпромторг и НАМИ оценят риски эксплуатации праворульных авто

В России стартовала работа по выявлению потенциальных угроз, связанных с использованием машин с правым рулем. Официально об этом 24 июня заявили в Министерстве транспорта.

«Сейчас организована межведомственная работа по оценке рисков», – уточнили в Минтрансе.

К обсуждению подключились представители Министерства внутренних дел, Минпромторга и ФГУП «НАМИ». Само ведомство тоже участвует в дискуссиях.

По словам чиновников, эксперты проводят глубокий анализ ситуации. На основе полученных данных они подготовят свои рекомендации по поводу того, как в будущем регулировать эксплуатацию таких авто. Правда, никаких деталей – ни о возможных сценариях, ни о сроках – в ведомстве пока не раскрывают.

Ранее «За рулем» объяснил, почему машины из СССР ценились на иностранных рынках.