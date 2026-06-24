В поездах резко снизится число конфликтов — новые правила поведения от РЖД

Опубликованы новые правила поведения в поездах дальнего следования

Споры о том, кому разрешено сидеть на нижней полке, и ссоры с шумными соседями – эти проблемы, похоже, скоро забудутся. В российских поездах дальнего следования официально заработали обновленные стандарты поведения. Они регулируют прием пищи, уровень шума и использование гаджетов. Кроме того, в вагонах появились новые технические улучшения.

Время есть: когда нижняя полка становится общей

Самая важная перемена касается обеда на нижней полке. Раньше она почти считалась личным пространством пассажира. Теперь для завтрака, обеда и ужина выделены конкретные временные интервалы. В другое время перекусить можно за откидным столиком или в вагоне-ресторане. Такое решение призвано уменьшить количество конфликтов – его разрабатывали с учетом множества жалоб.

Тишина в купе: правила общения и использования гаджетов

Появились и четкие рекомендации по общению. Звонить по телефону нужно тихо и коротко, а лучше – выйти в тамбур. Музыку, видео и игры разрешено включать только в наушниках. Для видеозвонков и онлайн-встреч оборудованы специальные зоны. Эти меры ввели не просто так – поводом стал громкий инцидент с видеозвонком в поезде Москва – Сочи, который вызвал массовое возмущение пассажиров.

Технические новшества: от USB до региональной кухни

Обновления затронули и оснащение вагонов. В каждом купе теперь есть USB-порты для зарядки телефонов – это особенно выручает в долгих поездках. Установлена новая система климат-контроля, позволяющая каждому пассажиру самому настраивать температуру. Меню в вагонах-ресторанах пополнилось региональными блюдами, от ухи до пельменей с брусникой. А новые подстаканники должны предотвращать проливание горячего чая во время тряски.

Опытные путешественники советуют заранее скачивать фильмы, музыку и книги – интернет в дороге может подводить. Для перекусов вне расписания пригодится компактный складной столик. А для спокойного сна – беруши и маска для глаз, чтобы отгородиться от внешних раздражителей.

Поезд – общее пространство, и основа комфорта – это взаимное уважение, а не строгие запреты. Если сосед слишком громкий, сначала стоит вежливо попросить его говорить потише или договориться о времени пользования общими зонами. Иногда обычный разговор за чаем помогает снять напряжение и найти компромисс. Новые правила лишь делают этот процесс более структурированным, а путешествие – предсказуемым и приятным.

О том, как похожие инициативы обсуждались в других сферах, «За рулем» недавно рассказал.