Медведя–взломщика позвали на официальный краш–тест нового пикапа Ford. Справился?

Испытания нового Ford F–150: гризли Таг весом 360 кг разбил окно и открыл дверь пикапа

Компания Ford устроила необычную презентацию, пригласив для проверки новейшей системы безопасности своего пикапа F–150 дрессированного кодьякского медведя по кличке Таг.

Звезда сериала «Йеллоустоун» весом около 360 кг с энтузиазмом взялся за работу: он тряс машину, царапал кузов, разбил стекло и даже сумел открыть дверь.

В автоконцерне остались довольны, ведь цель была достигнута – продемонстрировать живучесть автомобиля и эффективность электронных помощников.

Новый защитный пакет включает множество полезных опций. Владельцы получают оповещения о проникновении в салон, открытых дверях, отключении оборудования или неожиданном движении.

Доступны удаленный просмотр видео с камер, облачное хранение записей, функция блокировки запуска двигателя и прямая связь с центром поддержки. На бумаге все выглядит достойно, однако реальные угонщики сегодня редко действуют так грубо, как медведь.

Современные преступники все чаще используют онлайн-атаки, клонирование ключей и уязвимости электроники, против которых физическая сила Тага бессильна.

Главный подвох кроется в другом: большинство этих функций работают только при подключении к сервисам Ford. Чтобы пользоваться защитой, водителям приходится соглашаться на сбор и передачу данных автомобиля.

Без активной подписки и доступа к сети многие возможности остаются недоступными. Производитель не одинок в таком подходе, но печально, что за безопасность приходится платить личной информацией.

Самым же явным победителем этой истории стал сам Таг. Медведь не только справился с испытанием, но и привлек к новой системе Ford гораздо больше внимания, чем любой скучный корпоративный отчет.

За свою работу он, без сомнения, заслужил не один килограмм вкусняшек.