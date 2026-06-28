Медведя–взломщика позвали на официальный краш–тест нового пикапа Ford. Справился?
Компания Ford устроила необычную презентацию, пригласив для проверки новейшей системы безопасности своего пикапа F–150 дрессированного кодьякского медведя по кличке Таг.
Звезда сериала «Йеллоустоун» весом около 360 кг с энтузиазмом взялся за работу: он тряс машину, царапал кузов, разбил стекло и даже сумел открыть дверь.
В автоконцерне остались довольны, ведь цель была достигнута – продемонстрировать живучесть автомобиля и эффективность электронных помощников.
Новый защитный пакет включает множество полезных опций. Владельцы получают оповещения о проникновении в салон, открытых дверях, отключении оборудования или неожиданном движении.
Доступны удаленный просмотр видео с камер, облачное хранение записей, функция блокировки запуска двигателя и прямая связь с центром поддержки. На бумаге все выглядит достойно, однако реальные угонщики сегодня редко действуют так грубо, как медведь.
Современные преступники все чаще используют онлайн-атаки, клонирование ключей и уязвимости электроники, против которых физическая сила Тага бессильна.
Главный подвох кроется в другом: большинство этих функций работают только при подключении к сервисам Ford. Чтобы пользоваться защитой, водителям приходится соглашаться на сбор и передачу данных автомобиля.
Без активной подписки и доступа к сети многие возможности остаются недоступными. Производитель не одинок в таком подходе, но печально, что за безопасность приходится платить личной информацией.
Самым же явным победителем этой истории стал сам Таг. Медведь не только справился с испытанием, но и привлек к новой системе Ford гораздо больше внимания, чем любой скучный корпоративный отчет.
За свою работу он, без сомнения, заслужил не один килограмм вкусняшек.
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