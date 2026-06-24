Новая Волга — что там за двигатель и сколько он прослужит?

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков оценил ресурс двигателя Volga C50

Сборка таких седанов Volga C50 уже идет – на арендованных «Производством легковых автомобилей» мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков разъяснил, что фактически это то же производство, стены которого когда-то покидали советские Волги ГАЗ-21 и ГАЗ-24, потом «нео-Волги» ГАЗ-3111 и уже совсем другие машины под названием Волга Сайбер, затем – модели группы Volkswagen... А теперь – новая история: полученный легкой ретушью Geely Preface седан Volga C50 с передним приводом и поперечно расположенным мотором.

Эксперт отметил, что этот 2,0‑литровый бензиновый турбомотор известен под индексом JLH-4G20TD, фактически это копия двигателя Volvo B4204T30, адаптированного под задачи Geely и выпускающегося на совместном предприятии в Китае.

– Мотор оказался довольно-таки неплохим, хотя никаких секретов в нем нет. Два фазорегулятора, отсутствие гидротолкателей (клапаны нужно регулировать) и турбина BorgWarner K03, известная по многим другим двигателям. Мощность в данном случае – 200 л.с. Каких-то серьезных нареканий по этому мотору нет – я оцениваю его ресурс примерно в 300 тысяч км. Конечно, при аккуратном использовании и заливке правильного масла. Масло здесь, как и на многих китайских машинах – «нулевочка», 0W 20.

В алюминиевый блок двигателя залиты чугунные гильзы – это лучше, чем какой-нибудь никасил. Именно поэтому я считаю этот двигатель довольно надежным. Но привод ГРМ тут ременный – ремень нужно менять раз в 90-100 тысяч км. И этим нельзя пренебрегать, потому что при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами.

Кадаков добавил, что с мотором работает 7-ступенчатый робот, который выпускается уже несколько лет и тоже известен как относительно беспроблемный – его ресурс при грамотной эксплуатации можно оценить в 250-300 тысяч км.

Ранее «За рулем» рассказал, как прошел старт продаж моделей Volga.