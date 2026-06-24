Россияне бросились переводить машины на газ на фоне дефицита бензина

Во Владимире спрос на переоборудование машин на газ вырос более чем вдвое

В областном центре, по данным местных СМИ, спрос на установку газобаллонного оборудования взлетел феноменально – больше чем на 100%. Четыре сервиса по переводу автомобилей на газ подтвердили, что загрузка стала запредельной.

Еще недавно картина была совсем другой. В среднем владимирские мастерские брали в работу две-три машины еженедельно. Теперь привычный ритм сломлен, констатируют журналисты.

Одна из СТО, где раньше переоборудовали по 3-4 авто в неделю, сейчас ставит на газ по машине ежедневно. Ближайшее свободное окно там – только после 23 июля. В другом сервисе график аналогичный: одно транспортное средство в день, хотя прежде клиент появлялся раз в неделю, не чаще.

Третья мастерская, судя по опросу, вообще нарастила объемы вдвое – с 5-7 машин до примерно 12 в неделю. Очередь там расписана аж до 20 августа включительно.