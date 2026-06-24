Такая канистра может сама поджечь бензин? Проверили страшный слух

«За рулем»: может ли в канистре с бензином возникнуть статический электрозаряд?

Ввиду сложившейся ситуации канистры для топлива снова в большом ходу — а могут ли они быть опасны?

Разумеется, наливать бензин можно лишь в специально сертифицированные под эти цели емкости. Но несколько лет назад одна из сетей АЗС выпустила внутренний циркуляр, запрещающий розлив в такие канистры, несмотря ни на какие ГОСТы. Причина значилась следующая: высокий риск воспламенения топлива от скопившегося в канистре статического электричества... При этом в Центре испытаний НАМИ сообщали, что ни одного подобного случая не зафиксировано.

Странная ситуация со временем «рассосалась», но сам прецедент вызвал устойчивую волну слухов, периодически вновь поднимающуюся на поверхность. Меж тем, еще во время всей этой истории «За рулем» провел экспресс-тест по электризации канистры — можно ли тем самым воспламенить находящийся в ней бензин?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Проведем эксперимент: попробуем поджечь бензин с помощью статического электричества. В армии раз в году и палка стреляет, – может быть, и нам удастся спровоцировать опасный эффект? Наэлектризовать канистру оказалось несложно: бумажки на столе она легко заставляет шевелиться. Но любой шерстяной свитер делает это еще лучше. Вас никогда не било током от собственной одежды? Куда логичнее обязать появляться на АЗС раздетыми!

Канистру-то наэлектризовали, но получить хоть какую-то искру с ее помощью нам так и не удалось. Именно поэтому обладателей хороших пластиковых канистр (сертифицированных для хранения топлива) на большинстве фирменных АЗС безоговорочно обслужат.

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