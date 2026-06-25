Залью АИ-92 вместо АИ-95 — сэкономлю?

«За рулем» объяснил риски перехода на бензин с пониженным октановым числом

Нынешняя динамика роста цен на топливо ведет к отчаянным мерам. Кто-то закупается канистрами, а кто-то – подумывает о переходе на более дешевые сорта бензина. В каких случаях это может быть оправдано?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– В инструкции по эксплуатации любого автомобиля есть указание, какой бензин в него нужно заливать. Сорт может быть указан четко, но в подавляющем большинстве случаев пишут «не ниже» какого-то значения. Если вы заливаете 92-й при рекомендации производителя не ниже АИ-95, будьте готовы к проблемам. Необязательно это будет выход из строя двигателя. Например, все 2000-е (а для некоторых моделей – до сих пор) АВТОВАЗ требовал поить свою продукцию 95-м бензином, даже версии с простенькими восьмиклапанниками.

Хотя опыт показывает, что от АИ-92 тольяттинским моторам плохо не становится, этот сорт появился в перечне допустимых сравнительно недавно. Однако это чуть ли не единственное исключение с завышением требований заводом.

Чаще случается наоборот: 92-м заправляться разрешено, но большинству владельцев боязно это делать. Особенно если речь о турбомоторе. К примеру, Ford разрешал использовать АИ-92 на своем турбодвигателе EcoBoost.

Тут важно помнить: если при обращении за гарантийным ремонтом двигателя дилер докажет, что он работал на 92-м вместо минимально допустимого 95-го, вам, скорее всего, откажут в бесплатном устранении неисправности. Аргумент – использование бензина, не соответствующего требованиям завода-изготовителя. Иными словами, вы неправильно эксплуатировали машину, чем и вызвана поломка.

Выгодно ли переходить на «девяносто второй», в каких случаях имеет смысл хотя бы попробовать, а когда точно не стоит? Читайте в не самой свежей, но донельзя актуальной статье «За рулем».